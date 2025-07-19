İskenderun'da Depremde Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

İskenderun'da Depremde Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hayrettin Ağca Merkez Camisi, hayırsever Uğur Ağça'nın desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan cami, bir hayırseverin desteğiyle yeniden inşa edilip ibadete açıldı.

Kaledibi Mahallesi'ndeki Hayrettin Ağca Merkez Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Hayırsever Uğur Ağça'nın desteğiyle aynı yerde yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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