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İskenderun'da depremde yıkılan binanın enkazından 18 saat sonra bir kişi kurtarıldı

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İskenderun'da depremde yıkılan binanın enkazından 18 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkılan binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkılan binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından İskenderun ilçesindeki Pac Meydanı yakınlarında yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meydanda yıkılan 4-5 katlı bir binada AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeğiyle yaptığı çalışmalarda bir kişinin sesi duyuldu.

Enkaz altındaki Mehmet Kıray (60), ekiplerin çalışması sonucu depremden 18 saat sonra yığınların altından kurtarıldı.

Bilinci açık olan Kıray, kendisini kurtaran AFAD ekiplerinden su istedi. Kıray, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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