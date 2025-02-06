Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

İskenderun'da Depremde Kaybedilenler Mezarlıkta Anıldı

İskenderun'da Depremde Kaybedilenler Mezarlıkta Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, Çankaya Deprem Mezarlığı'nda düzenlenen ziyaretle acılarını paylaştı. Ziyaretçiler mezarları temizleyip dua etti, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerindeki çiçeklerle Çankaya Deprem Mezarlığı'na gitmeye başladı.

Mezar taşlarını yıkayan ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.

Çeşitli kurumların personeli de mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Depremin ikinci yılında oğlunun kabri başına giden Aysel Çetinkaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Onsuz dayanamıyorum, 2 yıldır her gün buradayım. Acılarım halen taze, hiç dinmiyor." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
img

Ayşe barım soruşturmasına Diriliş Ertuğrul'un senaristi de dahil oldu
img

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
img

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.