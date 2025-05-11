Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

İskenderun'da Depremde Kaybedilen Çocuklar Anısına Ağaç Dikildi

İskenderun'da Depremde Kaybedilen Çocuklar Anısına Ağaç Dikildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren çocuklar anısına düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 20 anne bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, etkinlikte çocukların anılarını yaşatacaklarını vurguladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 anne, 6 Şubat 2023 depremlerde yaşamını yitiren çocukları anısına ağaç dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Eğitim Derneği ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde Millet Bahçesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, "Evlatlarınız geri dönmeyecek ama biz, onların anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, annelerle ağaç dikti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.