İskenderun'da Depremde Kaybedilen Çocuklar Anısına Ağaç Dikildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren çocuklar anısına düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 20 anne bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, etkinlikte çocukların anılarını yaşatacaklarını vurguladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 anne, 6 Şubat 2023 depremlerde yaşamını yitiren çocukları anısına ağaç dikti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Eğitim Derneği ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde Millet Bahçesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, "Evlatlarınız geri dönmeyecek ama biz, onların anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, annelerle ağaç dikti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel