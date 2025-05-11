İskenderun'da Depremde Kaybedilen Çocuklar Anısına Ağaç Dikildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 anne, 6 Şubat 2023 depremlerde yaşamını yitiren çocukları anısına ağaç dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Eğitim Derneği ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde Millet Bahçesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, "Evlatlarınız geri dönmeyecek ama biz, onların anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, annelerle ağaç dikti.