İskenderun'da depremde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından organize edilen ve depremin meydana geldiği saatte gerçekleştirilen "Sessiz Yürüyüş"ün ardından, çok sayıda vatandaş yakınlarının mezarlarını ziyarette etti.

Depremlerde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ile teyzesi Zeliha Gözüküçük de Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Mezarlıkta, Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki anma programları kapsamında "6 Şubat Depremleri ve Afet Önlemli Kentler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, çalıştayda yaptığı konuşmada, acıyı tarif edebilecek kelimelerin bulunamadığını söyledi.

Diğer programlar

Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde, depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile beraberindekiler de katıldı.

Millet Bahçesi'nde "Yitik Sokaklar'da Yeşeren Umutlar" sergisi, Halk Eğitim Merkezi'nde ise "6 Şubat Yeniden Başlıyoruz Karma Resim" sergileri açıldı.

Alevi Kültürünü Araştırma Derneği Kültür Merkezi ile İskenderun Cemevi'nde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.