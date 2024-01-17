İskenderun'da depremde hasar gören camiye yeni minare yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde minaresi ağır hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı. Mahalleli ve hayırseverlerin katkısıyla camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı. Cami imamı Ali Sungur, minarenin yapımında katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde minaresi ağır hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı.
Düğünyurdu Mahallesi Camisi'nin minaresi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.
Mahalleli ve hayırseverlerin katkısıyla camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı.
Cami imamı Ali Sungur, minarenin yapımında katkı sağlayanlara teşekkür etti.