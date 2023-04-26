İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasar alan 6 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasar alan 6 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Savaş Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Bazı mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını uzaktan izledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel