İskenderun'da Depremde Hasar Gören 14 Katlı Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun İlçesi Moderevler Mahallesi'ndeki 14 katlı bin bina da ağır hasar aldı. Avşaroğlu Sitesi'nin yasal işlemleri tamamlanan bir bloku için bu sabah yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı, bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: Hatay,