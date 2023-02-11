İskenderun'da depremde enkaz altında kalan üniversiteli Aycan yaşamını yitirdi
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KAHRAMANMARAŞ'ta merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evin enkazı altında kalan üniversite öğrencisi Aycan Çelikoğlu (20), hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ'ta merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evin enkazı altında kalan üniversite öğrencisi Aycan Çelikoğlu (20), hayatını kaybetti.
İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Bölümü öğrencisi Aycan Çelikoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde oturduğu evin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarında Çelikoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Çelikoğlu'nun ölümü, Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan ailesini yasa boğdu.Çelikoğlu'nun cenazesinin Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı tarafından alınıp, memleketine getirileceği bildirildi.