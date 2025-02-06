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İskenderun'da Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı. Alevi Kültürünü Araştırma Derneği tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Alevi Kültürünü Araştırma Derneği (AKAD) tarafından derneğin kültür merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AKAD Başkanı Nihat Yenmiş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yenmiş, depremin insanlar üzerinde büyük bir psikolojik etki oluşturduğunu ifade etti.

Programa, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, CHP İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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