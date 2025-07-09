İskenderun'da Deprem Konutları İçin Kura Çekildi
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki rezerv yapı alanında bulunan 120 deprem konutunun hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde rezerv yapı alanındaki 120 deprem konutunun hak sahipleri belli oldu.
Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının çalışmasıyla inşa edilen Yunus Emre Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında noter huzurunda kura çekildi.
Övme-İş Sitesi'ndeki 120 hak sahibinin belirlendiği kura, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının resmi YouTube hesabından canlı yayımlandı.
Kura sonuçları, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve ilçedeki kentsel dönüşüm irtibat ofisinde askıya çıkarılacak.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel