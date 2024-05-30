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İskenderun'da deprem izlerini silmek için resimler çiziliyor

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6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, afetten geriye kalan görüntüyü değiştirmek amacıyla çevredeki sağlam yapılara ressam Erdoğan Akın tarafından resimler çiziliyor. İskenderun Belediyesi işbirliğiyle başlatılan çalışmada, yıkılan binaların yerine umut aşılayacak resimler yapılıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, afetten geriye kalan görüntüyü değiştirmek amacıyla çevredeki sağlam yapılara ressam Erdoğan Akın tarafından resimler çiziliyor.

Erdoğan Akın, kentte yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmasıyla oluşan kötü görüntünün önüne geçebilmek için İskenderun Belediyesi işbirliğinde çalışma başlattı.

Akın, yakınındaki binanın yıkılması sonucu kötü görüntü ortaya çıkan sağlam bir yapı ile caddede bulunan bir duvara resim çizdi.

Daha önce de konteynerlerin dış cephesine çizimler yapan Akın, proje kapsamında duvar resimlerine devam edecek.

Akın, Ulucami Caddesi'nde gazetecilere, depremlerden sonra konteynerlerin dış cephelerine resimler çizdiğini, şimdi de yıkılan binalardan sonra oluşan kötü görüntüleri resimleriyle kapattığını söyledi.

Motive edici resimlerle depremin izlerini bir nebze de olsa silmeye çalıştığını anlatan Akın, "Amacımız insanları bu deprem psikolojisinden çıkarıp sosyal hayata adapte etmek. Onu başardık Allah'ın izniyle. Halkımız bu durumdan memnun." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de depremin izini silmek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Depremin izlerini silmeye çalıştıklarını dile getiren Dönmez, "İskenderun'da depremi hatırlatan her yıkıntı köşeye bir eser bırakma gayreti içerisindeyiz. Bu enkaz görüntüsünün burada durması her geçen vatandaşımıza depremi hatırlatıyordu. Biz bu izleri silip yerine İskenderun'a umut aşılayacak resimler yapıyoruz. Depremin izlerini sildiğimiz cep parklarımızı İskenderun'un her alanında yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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