İskenderun'da Denizde Hortum Oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi ve olumsuz bir durum yaşanmadı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizciler Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

