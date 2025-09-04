İskenderun'da Denizde Hortum Oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi ve olumsuz bir durum yaşanmadı.
Denizciler Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU – Ufuk AKTUĞ Kamera: Hatay,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel