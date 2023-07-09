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İskenderun'da denizde hortum çıktı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde kısa süreli hortum çıktı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan İskenderun'da bugün sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kısa süre devam eden hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Açıkta çıkan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.

İskenderun'da denizde hortum çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde kısa süreli hortum çıktı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan İskenderun'da bugün sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kısa süre devam eden hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Açıkta çıkan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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