İskenderun'da denizde hortum çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde kısa süreli hortum çıktı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan İskenderun'da bugün sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kısa süre devam eden hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Açıkta çıkan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.