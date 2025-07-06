İskenderun'da DENEYAP Projeleri Sergilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği"nde, 207 öğrencinin projesi yer aldı.

Şenlikte öğrenciler, hem projelerini tanıttı hem de uygulamalı sunum yaptı.

İskenderun Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Timur Yücel, gazetecilere, hazırladıkları projeyle dereceye giren öğrencilere ödül verildiğini söyledi.