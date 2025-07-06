İskenderun'da DENEYAP Projeleri Sergilendi

İskenderun'da DENEYAP Projeleri Sergilendi
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin projeleri, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği'nde sergilendi. 207 öğrencinin katıldığı şenlikte, projeler tanıtıldı ve ödüller verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği"nde, 207 öğrencinin projesi yer aldı.

Şenlikte öğrenciler, hem projelerini tanıttı hem de uygulamalı sunum yaptı.

İskenderun Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Timur Yücel, gazetecilere, hazırladıkları projeyle dereceye giren öğrencilere ödül verildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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