İskenderun'da Demir Korkuluklara Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartmanın bahçesinde oyun oynarken kalçası demir korkuluklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kalçası demir korkuluklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde oyun oynayan bir çocuğun kalçası demir korkuluklara sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
