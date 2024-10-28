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İskenderun'da Cumhuriyet Panayırı Eğlenceleri Devam Ediyor

İskenderun'da Cumhuriyet Panayırı Eğlenceleri Devam Ediyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Panayırı', ikinci gününde çocuk tiyatroları, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile depremzede çocuklara eğlenceli anlar sundu. Etkinlikler yarın sona erecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı", ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen kentte düzenlenen etkinliklerde, çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Atatürk Anıtı'nda kurulan "Cumhuriyet Panayırı"nda depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Program kapsamında radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge de şiir dinletisi sundu.

Cumhuriyet Panayırı etkinlikleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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