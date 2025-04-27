İskenderun'da Çocuklar için 'Meddah Amca' Tiyatrosu Sahnelendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri' kapsamında çocuklar için 'Meddah Amca' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, üç masaldan oluşuyor ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar için "Meddah Amca" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri" kapsamında organize edilen gösteri, İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Çocuklar, üç masaldan oluşan "Meddah Amca" oyununu ilgiyle izledi.
Etkinlik sonunda sahneye davet edilen çocuklar tiyatroculara eşlik etti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel