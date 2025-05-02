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İskenderun'da cip kaldırıma çıkarak korku dolu anlar yaşattı

İskenderun'da cip kaldırıma çıkarak korku dolu anlar yaşattı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir cipin fren yerine gaza basılması sonucu kaldırıma çıkması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında kaldırımda bulunan 4 kişi, üzerlerine gelen araçtan kaçarak kurtuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu cipin kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kanatlı Caddesi'nde 33 ANZ 514 plakalı cip, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıktı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımdaki ağaç ve elektrikli bisiklete çarparak durabildi.

Bu sırada iş yerinin önünde oturan 4 kişi, üzerlerine gelen araçtan koşarak kaçtı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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