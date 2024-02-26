İskenderun'da çıkan yangında tek başına kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir evin zemin katında çıkan yangında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.
Yunus Emre Mahallesi 1875 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Dostum'un cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.