İskenderun'da çıkan yangında evde hasar oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Sarıseki Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.