İskenderun'da çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Meydan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.