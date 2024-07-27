İskenderun'da çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Karayılan Mahallesi'nde meydana gelen yangına çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karayılan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.