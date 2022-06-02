İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan R.S., M.D. ile M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar R.S, M.D. ve M.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Burak Milli - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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