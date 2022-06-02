İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan R.S., M.D. ile M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar R.S, M.D. ve M.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burak Milli - Güncel