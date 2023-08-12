İskenderun'da Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı
Güncel Haberler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çalınan cep telefonu da ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki işletmeden cep telefonu çalındı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının D.O. olduğunu belirledi.
Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda çalınan cep telefonuyla yakalandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel