Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çalınan cep telefonu da ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki işletmeden cep telefonu çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının D.O. olduğunu belirledi.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda çalınan cep telefonuyla yakalandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title