İskenderun'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, merdiveni kullanarak kediyi güvenli bir şekilde aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında kedinin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak kediyi bulunduğu yerden aldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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