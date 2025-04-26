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İskenderun'da Bitkin Bulunan Karaca Yavrusu Koruma Altına Alındı

İskenderun'da Bitkin Bulunan Karaca Yavrusu Koruma Altına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan bir karaca yavrusu, görenlerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yavru, tedavi için yaban hayvanı rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Karayılan Mahallesi İkizpınar Yaylası yakınlarında bir karaca yavrusunun bitkin olduğunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, sol ayağını kullanamayan ve sol gözünde rahatsızlık bulunduğunu belirledikleri karaca yavrusunu korumaya aldı.

Karaca yavrusu, bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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