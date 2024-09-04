İskenderun'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, 5 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Muradiye Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişletti ve kimliği tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde 1 Eylül'de H.H'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.
Çalışma kapsamında ekipler, kimliğini tespit ettiği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.