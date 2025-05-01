Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

İskenderun'da Bina Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İskenderun'da Bina Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, boşluğa düşen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Kedinin mahalle sakinleri tarafından fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanatlı Caddesi'nde iki bina arasındaki boşluktan gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine itfaiye personeli, halatla 30 santimetrelik boşluktan aşağı sarkıtıldı.

İtfaiye personeli, yaklaşık 7 saat süren kurtarma ve yakalama çalışmaları sonucunda kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.