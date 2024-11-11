İskenderun'da Bahçedeki Ağaçta Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin bahçesindeki ağaçta çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağaç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.