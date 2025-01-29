İskenderun'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizciler Mahallesi Akçay mevkisinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.