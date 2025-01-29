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İskenderun'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

İskenderun'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizciler Mahallesi Akçay mevkisinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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