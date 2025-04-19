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İskenderun'da Bahar Şenliği/Etkinliği Düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Necip Fazıl Ortaokulu'nda düzenlenen Bahar Şenliği kapsamında kermes yapıldı, müzik dinletileri sunuldu ve öğrenciler oyunlar oynadı. Etkinliğe çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ortaokulda Bahar Şenliği gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kermes düzenlendi.

Müzik dinletilerinin de sunulduğu etkinlikte, öğrenciler oyunlar oynadı.

Etkinliğe, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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