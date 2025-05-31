İskenderun'da Asayiş Uygulaması Yapıldı

İskenderun'da Asayiş Uygulaması Yapıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri şüpheli ve aranan kişilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar arandı ve sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli ve aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekipler, bazı araçları durdurup arama yaptı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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