İskenderun'da Asayiş Uygulaması: Polis Ekipleri GBT Taraması Yaptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri ana caddelerde asayiş uygulaması gerçekleştirerek sürücü ve yayaların GBT taramasını yaptı. Durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ana cadde ve arterlerde uygulama noktaları oluşturuldu.
Uygulama yerlerinde çevre güvenliği alan ekipler, sürücü ve yayaların GBT (Genel Bilgi Toplama) taramasını gerçekleştirdi.
Ekipler durdurdukları araçlarda da arama yaptı.