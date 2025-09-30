Haberler

İskenderun'da Asayiş Uygulaması: Ceza ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 361 araç ve 118 motosiklet incelendi, 22 sürücüye toplamda 86 bin 748 lira ceza kesildi. Ayrıca, 2 uyuşturucu hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 361 araç ve 118 motosiklet incelendi.

Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 22 sürücüye 86 bin 748 lira ceza uyguladı.

Uygulamada 2 uyuşturucu hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
