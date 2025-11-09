İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 76 Sürücüye Ceza, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 2 bin 15 araç ve 421 motosiklet incelendi.

Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 76 sürücüye 604 bin 460 lira ceza uyguladı, 5 aracı da trafikten men etti.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 5 bin 604 kişinin kontrol edildiği uygulamada, 11 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı, 1 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.

Çalışmada 2 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.