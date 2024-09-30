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İskenderun'da Asayiş Uygulamalarında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

İskenderun'da Asayiş Uygulamalarında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 27 şüpheli gözaltına alındı. 4 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve çeşitli imkanlar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Eylül'de yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 864 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontolü yapıldı.

Uygulamalarda, 2 bin 565 araç ve 703 motosiklet incelendi, eksiklikleri bulunan 10 motosiklet trafikten men edildi.

Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 27 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 58 fişek, 4 kesici alet, 34 gram sentetik uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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