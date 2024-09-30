İskenderun'da Asayiş Uygulamalarında 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Eylül'de yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 864 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontolü yapıldı.

Uygulamalarda, 2 bin 565 araç ve 703 motosiklet incelendi, eksiklikleri bulunan 10 motosiklet trafikten men edildi.

Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 27 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 58 fişek, 4 kesici alet, 34 gram sentetik uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.