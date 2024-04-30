Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da aranan 6 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Operasyon Hatay Güvenlik Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title