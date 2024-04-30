İskenderun'da aranan 6 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.