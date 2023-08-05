İskenderun'da Aranan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme suçlarından aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.