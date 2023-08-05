İskenderun'da Aranan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme suçlarından aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı suçtan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 4 mahallede, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüpheliler M.R, H.G, İ.H.A, A.A. ve B.G'nin adresleri tespit edildi.
Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılara ait yerlerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel