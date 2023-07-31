İskenderun'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla aranan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan S.S.Y, A.Ü, M.Ç ve Ö.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.