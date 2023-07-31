Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla aranan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan S.S.Y, A.Ü, M.Ç ve Ö.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title