İskenderun'da aranan 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, A.E, A.E.H. ve O.S. tutuklandı.