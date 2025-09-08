Haberler

İskenderun'da Aranan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilerin yakalanması için yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılar K.T, H.G ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle K.T. ve H.G. tutuklanırken, S.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
