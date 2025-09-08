İskenderun'da Aranan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilerin yakalanması için yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılar K.T, H.G ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle K.T. ve H.G. tutuklanırken, S.B. serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler çeşitli suçlardan aranması bulunan K.T, H.G. ile S.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T. ile H.G. tutuklandı, S.B. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel