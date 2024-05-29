İskenderun'da aranan 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda, aranan suçluların bulunduğu ikametlere baskın düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent genelinde aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan A.Ö, A.T. ve C.Ş. bulundukları ikametlerde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardınan adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.