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İskenderun'da aranan 3 şüpheli yakalandı

İskenderun'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık ve muhafaza görevini kötüye kullanma suçlarından arama kararı bulunan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Numune Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" olayı ile ilgili arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan O.Ö, A.D. ve M. B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Numune Mahallesi İskenderun Hatay Güncel Haberler

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