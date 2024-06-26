İskenderun'da aranan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardınan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.