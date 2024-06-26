İskenderun'da aranan 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayıyla ilgili yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardınan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.