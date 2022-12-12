İskenderun'da aranan 15 zanlı asayiş uygulamasında yakalandı Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan 15 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan 15 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Çalışmada, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle arandıkları belirlenen 15 zanlı yakalandı. Zanlıların üst aramasında ve araçlarında 4 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Kaynak: AA / Güncel İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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