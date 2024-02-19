İskenderun'da aranan 10 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı. Ayrıca, 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 otomobil trafikten men edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda 486 kişi ve 226 otomobil kontrol edildi.
Çalışmada aranan 10 zanlı yakalandı, 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 otomobil trafikten men edildi.