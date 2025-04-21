İskenderun'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mete Aslan Bulvarı'nda 6 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel