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İskenderun'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

İskenderun'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mete Aslan Bulvarı'nda 6 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

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Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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