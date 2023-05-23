İSKENDERUN'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIMLARI SÜRÜYOR

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor.

İskenderun'da yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yaşanan felaketin ardından yıkılmış ve acil yıkılması gereken binaların yıkım ve enkazlarını kaldırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti. İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının koordinesinde İskenderun'da ağır hasar görmüş binaların yıkılması işlemlerine başlanıldığını aktaran Demiryürek, İskenderun'da depremde ağır hasar görmüş 3 bin 319 binanın 970'ine yapılan tespitler çerçevesinde itirazlar var. Geri kalan 2 bin 349 binada 15 bin 482 bağımsız bölümde yaptığımız ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış bulunuyoruz. Bu 15 bin 482 binanın 9 ayrı bölgede 9 ayrı firma tarafından yıkılması işlemlerinin 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede ekiplerimiz sahada dedi.

'YIKIM SAHALARINA GİRİLMESİN'

Depremde ağır hasar alan 3 bin 319 binanın 970'inde yapılan tespitler çerçevesinde itirazların olduğunu kaydeden Kaymakamı Demiryürek, geri kalan 2 bin 349 binada, 15 bin 482 bağımsız bölümde yapılan ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlandığını kaydetti. Kaymakam Demiryürek, 15 bin 482 binanın 9 ayrı bölgede, 9 ayrı firma tarafından yıkım işlemlerinin dört ayda bitirilmesi hedefleniyor. Ekiplerimiz sahada Çevre Şehircilik Bakanlığının gönderdiği ekiplerle yerelde kaymakamlığımızın, belediyemizin sağlamış olduğu destekle işlemlerin bir düzen içerisinde, kamu düzenini bozmayacak şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla bütün ekiplerimizde görmüş olduğunuz üzere sahada çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri açısından enkaz alanlarında ağır hasar görmüş binaların yıkım çalışmaları sırasında ve enkazların kaldırma çalışmaları sırasında enkaz bölgelerinde yıkım sahalarına girmemelerini özellikle istirham ediyoruz diye konuştu.