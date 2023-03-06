İSKENDERUN'DA, AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILIYOR
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı, şiddetli rüzgarın etkisiyle güçlükle sürdürülüyor.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı, şiddetli rüzgarın etkisiyle güçlükle sürdürülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Numune Mahallesi, Paç Meydanı olmak üzere birçok noktadaki çalışmalar sırasında ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çalışmalar güçlükle sürdürülürken, enkaz alanlarında toz kalkmaması için sık sık su kullanıldı. Depremzedeler çalışmaları takip ederken, enkazdan çıkan para kasaları ise polislere teslim edildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel